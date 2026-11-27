In vista della sfida contro il Genoa, Cristian Chivu ha recuperato Zielinski. Il centrocampista polacco si è allenato in gruppo oggi e, secondo quanto riportato da Sky Sport, potrebbe partire anche titolare nel ruolo di play, ma resta aperto il ballottaggio con Sučić. Più indietro, invece, Stankovic nelle gerarchie.

Sarà sicuramente assente Alessandro Bastoni, alle prese con l'infortunio rimediato contro lo Stoccarda. Il difensore già svolto gli esami strumentali: per lui risentimento al quadricipite della coscia sinistra.

In attacco si prepara a tornare dal primo minuto Lautaro Martínez. Il capitano nerazzurro avrà anche un obiettivo personale: gli mancano appena due reti per raggiungere il secondo posto nella classifica dei migliori marcatori dell'Inter di tutti i tempi in Serie A. Da capire chi sarà il partner d'attacco, con Thuram che potrebbe riposare perché acciaccato.