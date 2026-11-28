Nemmeno l'arrivo di Mauricio Pochettino sembra aver cambiato le sorti del Manchester United. Prosegue la stagione da incubo dei Red Devils, che dopo la pesante sconfitta rimediata ad Anfield contro il Liverpool incassano un altro 4-0, questa volta davanti al pubblico di Old Trafford. A infliggere l'ennesima umiliazione allo United è il Brentford, che rovina il debutto casalingo del nuovo allenatore argentino.

Agli ospiti bastano poco più di trenta minuti per indirizzare l'incontro, grazie alla doppietta di Callum Wilson, a segno al 19' e al 32'. Nel finale il Brentford dilaga con le reti di Kristoffer Ajer (82') e Kevin Schade (91'), che fissano il risultato sul definitivo 4-0. Un'altra battuta d'arresto pesantissima per il Manchester United, incapace di trovare una reazione dopo il poker subito contro il Liverpool e ancora alla ricerca della prima rete in campionato sotto la gestione Pochettino.

Manchester United, numeri impietosi: una sola vittoria in Premier League

A fotografare le dimensioni della crisi dei Red Devils è soprattutto la classifica. Dopo dodici giornate di Premier League, il Manchester United ha raccolto appena otto punti, frutto di una vittoria, cinque pareggi e sei sconfitte. Preoccupante anche il bilancio delle reti: 14 gol realizzati e 27 incassati. L'unico successo in campionato risale addirittura al 30 agosto, quando lo United si impose per 5-2 contro l'Ipswich Town. Da allora, quasi tre mesi senza vittorie. La situazione potrebbe ulteriormente precipitare nelle prossime ore. Qualora il Crystal Palace dovesse battere l'Hull City nella sfida in programma domenica 29 novembre, il Manchester United si ritroverebbe da solo all'ultimo posto della Premier League.