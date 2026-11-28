Nel corso di 'Deejay Football Club', Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, lancia un'indiscrezione improvvisa relativa all'Inter: "Mi è arrivata una voce, pare che un giocatore della Roma possa approdare all'Inter a parametro zero". Dopo pochi secondi arriva il nome: "Si tratta di Mario Hermoso". Il difensore spagnolo classe 1995 è effettivamente in scadenza di contratto coi capitolini e l'Inter, a quanto pare, potrebbe puntare su di lui per l'ennesimo free agent di esperienza da portare a casa. Zazzaroni ha aggiunto: "Ho parlato con Andrea Berta, ex DS dell'Atletico Madrid; mi disse che non rinnovarono il contratto di Hermoso per via delle sue richieste esorbitanti, aggiungendo che è uno che gioca molto bene coi piedi ed è forte di testa. A volte fa dei buchi perché troppo convinto dei suoi mezzi, una presunzione tecnica che però ora ha tolto".

Voce accolta con un po' di scetticismo da Fabio Caressa: "Una cosa sono i giocatori negli schemi di Gasperini, prima che arrivasse lui non faceva un minuto... Ricordatevi poi dell'Atalanta e di come i giocatori performassero sotto la sua guida".