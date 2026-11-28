Giuseppe Prestia, difensore classe 1993 e capitano dell'Inter Under 23, ha rilasciato un'intervista al MatchDay Programme nerazzurro. "Ho iniziato il mio percorso calcistico al Palermo, una società importante che porto con me nei ricordi della mia crescita. Il primo gol che ricordo con particolare piacere è stato con i Giovanissimi Nazionali, contro il Catanzaro - ricorda -. È un ricordo speciale, perché certi momenti rimangono impressi e fanno parte del percorso che mi ha portato a essere il giocatore che sono oggi. Credo di aver capito proprio in quel periodo nel settore giovanile che il calcio poteva diventare qualcosa di più di una semplice passione. Da lì ho cercato di trasformare quel sogno in un obiettivo".
"Nel calcio ci sono momenti in cui le cose vanno bene e altri in cui vanno meno bene, ma credo che la differenza la faccia la capacità di continuare a lavorare e credere in se stessi, senza perdere l’umiltà. Tra le vittorie che ricordo con più piacere ci sono sicuramente i due campionati che ho vinto con Alessandria e Cesena. Sono stati traguardi importanti, perché dietro a ogni vittoria ci sono tanti sacrifici, lavoro quotidiano e la forza del gruppo - spiega -. Il primo campione a cui mi sono ispirato è stato Alessandro Nesta, per la sua eleganza, la sua intelligenza tattica e il modo in cui interpretava il ruolo di difensore. Il giocatore che ho ammirato di più è Javier Zanetti. Oltre alle sue qualità in campo, mi hanno colpito la sua professionalità, la sua dedizione e soprattutto la sua leadership. Il mio primo giorno all’Inter è un ricordo che porto con me: indossare una maglia così importante significa entrare in una realtà con una storia e dei valori enormi. Ero felice, ma allo stesso tempo consapevole della responsabilità e del lavoro che mi aspettavano. La mia prima partita da professionista è stata in Europa League con il Palermo, a soli 17 anni. È un ricordo che porto con me con grande orgoglio, perché giocare una competizione europea così importante a quell’età è qualcosa di speciale. È stato il coronamento di tanti sacrifici fatti fin da bambino"
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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