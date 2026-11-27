Carlos Augusto ha firmato ieri il contratto con l'Inter per prolungare fino al 2031 la sua permanenza a Milano. I dettagli della trattativa sono stati evidenziati oggi dalla Gazzetta dello Sport.

"Nei fatti, l'accordo con l'Inter per allungare questa primavera nerazzurra era stato trovato da settimane, ma mancava il passaggio formale: la firma a favore di camera, le foto di rito in sala trofei, le prime parole ufficiali ai canali del club - si legge - Carlos Augusto scadeva nel 2028 e adesso porta avanti la data di tre stagioni: il nuovo contratto scade nel 2031, con un cospicuo aumento di stipendio, che sale a oltre 3,5 milioni netti di partenza. I bonus variabili, caratteristica di questa epoca, spingerebbero la cifra fino a 4,2 milioni circa e non è poco per gli standard della rosa. Un aiuto arriva dal caro vecchio Decreto Crescita, che in questo caso sopravvive fino al 2029 e abbatte il costo del lordo in busta paga. È lo stesso assist che accompagna le future trattative per il rinnovo di Marcus Thuram".