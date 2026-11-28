A tre giorni dal pienone contro lo Stoccarda, il Meazza si riveste a festa con i colori nerazzurri e mostra la sua versione migliore nella partita tra Inter e Genoa. Come comunicato dal club nerazzurro, per la partita della 13esima giornata di campionato sono presenti 75.870 spettatori, con poche presenze nel settore ospiti alla luce del divieto di vendita di tagliandi per i residenti di Genova e Napoli.
Sezione: News / Data: Sab 28 novembre 2026 alle 21:52
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
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