Si avvicina un altro back to back di Ivan Provedel che, in questa stagione, era già stato impiegato come titolare da Cristian Chivu in due partite consecutive: Inter-Fiorentina e Venezia-Inter, nel giro di quattro giorni. Stando a Sky Sport, il secondo portiere nerazzurro prenderà il posto di Pepo Martinez tra i pali già domani contro il Genoa, per poi replicare in Coppa Italia sempre contro il Grifone martedì. In alternativa, l'ex estremo difensore della Lazio giocherebbe la sfida infrasettimanale e quella di campionato a Frosinone di sabato 5 dicembre (fischio d'inizio ore 18).