Sarà possibile rivedere cinque squadre italiane in Champions? L'ultimo turno delle Coppe europee è stato decisamente positivo per le nostre rappresentanti, tra vittorie e pareggi di pregio assoluto come quelli della Roma a Parigi e del Napoli a Manchester City. Ma, come analizza la Gazzetta dello Sport, il ranking UEFA mai come quest'anno presenta caratteri di complessità inauditi: tra la Premier inglese, prima con 10,7 di coefficiente, e la Serie A italiana settima balla appena un punto e mezzo di differenza, mentre il divario dal Portogallo secondo è di appena 0,7 punti.

Al momento, due italiane possono aspirare legittimamente agli ottavi diretti: il Como in Champions, anche se il calendario è terribile tra Betis, Psg e Barcellona, e la Juve in Euroleague, con i bianconeri a un successo da quota 16 che dovrebbe assicurare un febbraio di relax. L'Inter è in sospeso: i playoff non dovrebbero sfuggire, gli ottavi sono un sogno ma non un miraggio. Ma il quadro sarà inevitabilmente più chiaro all'ultima giornata, prevista a fine gennaio.