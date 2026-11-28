Toh, i nerazzurri non fanno altro che risalire posizioni nella classifica della League Phase di Champions, dopo essere precipitati al 29° posto all'indomani dell'inopinata sconfitta interna per mano del Club Brugge alla 2ª giornata. Peraltro facendo seguito a quella patita contro il Real Madrid già all'esordio. Con la progressione verso l'alta classifica che non conosce pause: in 20ª posizione in virtù della vittoria in inferiorità numerica contro lo Shakhtar nel 3° turno, in 15ª dopo aver espugnato Rotterdam alla 4ª giornata ed ora al 12° posto avendo appena vinto e convinto contro i rognosi tedeschi dello Stoccarda nel 5° turno.

Eppure sulla stampa sportiva nostrana il sempre (pen)ultimo focus riguarda ora la difesa nerazzurra. Ma sono solo grasse risate! Prima di abbandonàrvicisi, però, è doveroso precisare almeno un paio di evidenze. Finora nessun club della massima competizione europea può vantare i 3 clean sheet dei nerazzurri, tranne il Bodo/Glimt che i soliti (innominati) cialtroni hanno dimenticato. Così come la stessa difesa nerazzurra - tanto bistrattata per i 5 gol finora presi in più rispetto alla scorsa Serie A - con i 6 subiti in Champions League figura invece, ex aequo con altre 5 squadre, come la 4ª meno battuta. La sopravanzano solo il reparto arretrato dell'Arsenal (con 4 reti subite), dell'Atletico Madrid e dello Shakhtar Donetsk (entrambi con 5).

Tornando all'ilarità che suscita l'argomento 'difesa nerazzurra', giusto ieri mattina (venerdì 27) non può non essere venuta la labirintite nel dare una pur rapida scorsa alla rassegna stampa sportiva. In particolare è sul conto dei nerazzurri che è maturata la sensazione più sgradevole. Tutta colpa di un incontro di pugilato tra 2 boxini (battutona!) dal contenuto contrapposto: quello apparso sulla rosea recitava: "INTER, LA PAZZA DIFESA: Chivu, gli alti e bassi e i rimedi da trovare". Di rimando, il QS titolava invece: "INTER CONCRETA E SOLIDA IN DIFESA". È il pluralismo, bellezza!

Dunque, nonostante certe evidenze e qualche paradosso di casa Inter - per dire, in campionato i nerazzurri vantano non solo 5 punti (non 4, cara Gazzetta...), ma pure 6 reti in più rispetto al campionato passato - una volta tanto ci si vuol proprio cullare nell'ottimismo cosmico. Basta col pessimismo omologo! L'ha esortato pure Barella alla vigilia della sfida contro i tedeschi, giusto per confutare le frasi fatte di troppi disfattisti e per silenziare l'assortito apparato mediatico-ornitologico popolato da corvi, gufi e cornacchie. Ma financo da un 'fenicottero rosa' che 'starnazza' giulivo, madido di fervore antinerazzurro.

Prova ne sarebbe il ricorso a titoli (tipo "Inter, L'ARTE di BUTTARSI VIA", formulato nell'analisi di Atalanta-Inter) e passaggi (come questo: "Sono tre punti che (...) sistemano in modo quasi definitivo la questione playoff: BISOGNEREBBE PERDERE TUTTE LE RESTANTI TRE PARTITE PER RISCHIARE DI NON CENTRARLI", specificato nel commento di Inter-Stoccarda) che apparirebbero il lecito sfottò di un tifoso avversario più che l'opinione neutra di un professionista del settore.

Per non dire infine della disinvoltura con cui lo stesso soggetto è passato dall'argomentare che "Il 4-4 di Bergamo va incasellato alla voce “pareggi demenziali”' a disquisire di una ritrovata solidità difensiva identitaria appena 3 giorni dopo. Il giornalista evocato - con tutta evidenza folgorato sulla via 'dell'affine' Garlasco, chè la siriana Damasco è frequentazione ancora insicura - si è smentito da solo con un autonomo 'processo di revisione' certificato dalla seguente chiosa del suo articolo: "QUANDO VUOLE, (...) L’INTER SA ESSERE SOLIDA, ALTRO CHE 4-4 DEMENZIALI".

In non ultima analisi, la 'crociata' del paladino Barella dovrebbe servire anche per tacitare gli intertristi che spuntano fuori come i funghi ad ogni... pareggio sospinto, ma soprattutto per (provare a) depotenziare le 2 lanciate squadre capitoline. Roma resterà pur sempre "caput mundi", ma la cuccagna da "princeps in tabula ordinum" (capoclassifica) potrebbe anche avere le giornate contate per entrambe le sue rappresentanti. Ed a sottolineare quest'ultimo aspetto temporale non sono stati 2 giornalisti di 2° piano, ma Zazzaroni del Corsport e Vendemiale del Fatto Quotidiano. Ognuno a modo suo e persino prima del decantato pareggio dei giallorossi contro il PSG in Champions.

Zazzaroni - sorprendendo un po' tutti - se n'era uscito con questo passaggio a dir poco sibillino sui destini dei biancocelesti nel suo editoriale sul Corsport di lunedì 23/11: "Sono, quelli della Lazio, la favola più bella che sia stata scritta dai tempi del Verona o della Samp e non si dimenticheranno mai di cosa è toccato loro in sorte, ANCHE SE LA SORTE - COME È PROBABILE CHE ACCADA - VOLTERÀ LORO LE SPALLE". Potrebbe pure trattarsi di una pronuncia che simboleggia il corrispettivo pallonaro di certe iniziative 'false flag' tipiche delle guerre ibride. Ossia, nella fattispecie capitolina, spacciarsi per gufo anziché simpatizzante per mere esigenze editoriali: d'altronde, è risaputo che Zazzaroni tifi Bologna.

Anche Lorenzo Vendemiale de Il Fatto Quotidiano si è distinto, nello stesso giorno, non risparmiando certo punzecchiature anche pesanti sul conto dei nerazzurri. Una su tutte, quella formulata sia nel titolo, ma soprattutto nell'incipit del suo pezzo: "Ve li ricordate gli “Ingiocabili”, che volevano vincere tutto e anche un po’ per presunzione non vinsero nulla?" Ma Vendemiale - a comprova della sua onestà di giudizio - ha speso anche alcune pillole di saggezza di cui si riportano le più significative:

1) "NULLA È PERDUTO, anche perché con la trasferta di ieri l’Inter è uscita tutto sommato dignitosamente dal mini ciclo di ferro (Atalanta, Como, Milan, Fiorentina e Bologna nelle ultime sei), e NE APRIRÀ ADESSO UNO MOLTO PIÙ FAVOREVOLE PER AGGIUSTARE LA CLASSIFICA".

2) "L’INTER È LA PIÙ FORTE, l’ha dimostrato anche a Bergamo, (...) AVREBBE POTUTO VINCERE CON 3-4 GOL DI SCARTO SU UN CAMPO OSTICO". E soprattutto quest'ultima:

3) "(...) ANCHE LE ALTRE CHE OGGI CORRONO COSÌ TANTO FISIOLOGICAMENTE DOVRANNO RALLENTARE, MA CON TUTTI QUESTI ERRORI SARÀ DIFFICILE STACCARLE".

E chi l'ha detto o l'ha mai scritto che i nerazzurri ambiscono a stravincere?

A conferire dunque allo scrivente l'overdose di entusiasmo condensata nel titolo del post - pur dopo il 4 a 4 di Bergamo che odora di mezza sconfitta per via dei nerazzurri milanesi prima in modalità dominio e poi in quella dilanio... - è stata, non ultima, la valutazione ponderata del calendario delle prossime 4 giornate di campionato fino alla finale di Supercoppa Italiana. Di primo acchito - ma soprattutto toccandola piano - sembrerebbe quasi uno 'scivolo' nerazzurro per pensionare, già a fine dicembre, le ambizioni tricolori altrui.

Procedendo per ordine attuale di classifica, la Lazio - dopo la trasferta in casa granata - fruirà di 2 gare interne consecutive di cui la prima contro una rediviva Atalanta e subito dopo il derby capitolino. Per chiudere l'anno - prima della finale di Supercoppa - dovrà poi far visita al Frosinone. La Roma avrà un calendario altrettanto ostico, dovendo affrontare in casa il Monza del vice capocannoniere Varela e dell'ex tecnico Juric, la trasferta a Bologna, la stracittadina ed infine ospitare la Juve. Da una proiezione ragionata, entrambi i club romani potrebbero incamerare 6 punti (frutto di 1 vittoria e di 3 pareggi) portandosi, la Lazio, a 38 e la Roma a 36.

Il calendario dei nerazzurri appare invece, sulla carta, senz'altro più agevole, alla luce delle gare interne con Genoa e Torino e delle trasferte a Frosinone e Lecce. Quattro sfide che dovrebbero fruttare un bottino pieno di 12 punti permettendo loro di issarsi in testa a quota 41. La precedente proiezione scandirebbe il sorpasso dell'Inter sulle squadre capitoline - nella migliore delle ipotesi - già all'indomani del 14° turno. Ma andrebbe bene anche al tramonto della 16ª giornata. Mica si può fare gli schizzinosi!

Non si può chiudere il post non citando le ultime SUPERCAZZOLE - ma solo in ordine di tempo - di 2 noti opinionisti TV. Casomai - essendo già entrati nel clima di una lunga campagna elettorale (e non si allude certo a quella per la presidenza della FIGC) - si tratterà di capire chi di loro avrà denotato un eventuale scappellamento a destra anziché a sinistra o viceversa...

La 1ª astruseria è da attribuire al moviolista di DAZN, Marelli, che sulla mancata espulsione di Zappacosta - 'operativo' sulla riga di porta dell'Atalanta - si era così espresso: "(...) al limite, possiamo ritenere il secondo movimento di braccio ed il tocco volontario NON come UNA PARATA ma come UN ALLONTANAMENTO DEL PALLONE DALLA LINEA DI PORTA DA UNA POSIZIONE STATICA". Che dire: un politichese che nemmeno un parlamentare della 1ª repubblica avrebbe osato sciorinare!

Venendo a Fabio Capello ospite di SKY - non sapendo più come farsi detestare - ha avuto da ridire sull'abbigliamento indossato da Lautaro durante il riscaldamento pre-gara di Inter-Stoccarda con queste precise parole: "MA DÀI, non può entrare in campo vestito in modo diverso rispetto ai compagni. Si è presentato diverso rispetto a tutti gli altri. Con questo cappuccio, questo giubbotto. Non mi piace, è il capitano…”. Mughini, al confronto, avrebbe saputo aborrire meglio!

Chissà allora cosa avrebbe dovuto dire Capello - insaputo, ma non richiesto 'consulente d'immagine' - degli 'usi' e soprattutto dei 'costumi' di Maradona. Ma don Fabio si sarebbe mai permesso di obiettare alcunché al Pibe de oro? Quelle di Diego sì che erano state delle 'consuetudini' (extra campo) parzialmente sindacabili...

Ma è storicamente comprovato che i giocatori argentini non seguono tutti lo stesso dress code.

Orlando Pan