Prima del calcio d’inizio di Inter-Genoa, Manuel Akanji arriva ai microfoni di Sky Sport per la consueta presentazione del match:

Quanto è importante tornare in campionato dopo aver vinto in Champions?

“Penso sia importante trovare continuità da una partita all’altra, ridurre gli errori al minimo in fase difensiva e mettere in campo quello che sappiamo in fase offensiva. Abbiamo sempre fatto gol ma dobbiamo difendere meglio. Dobbiamo concentrarci su questo aspetto”.

Ti senti sempre meglio partita dopo partita?

“Sì, sto bene. Ovvio, ci sono tante partite e non è facile sul piano fisico. Ma ho fatto vedere di stare bene nelle ultime partite e spero di farlo vedere anche stasera. Ma serve tutta la squadra, non gioco solo. Spero di aiutare la squadra”.