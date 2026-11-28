La Lazio continua la sua corsa in vetta alla classifica. La formazione di Gennaro Gattuso supera per 2-1 il Torino, costruendo il proprio successo nel finale del primo tempo e resistendo alla reazione granata nella ripresa. Abate si affida al 4-4-2 con Simeone e Adams in attacco, supportati da Cacciamani e Vlasic. Gattuso risponde con il 4-3-3, schierando Noslin al centro del tridente completato da Zaccagni e Isaksen. A centrocampo spazio a Frattesi, Belahyane e Dele-Bashiru.

Provstgaard e Isaksen, uno-due micidiale della Lazio

Parte meglio il Torino, che impegna Mandas con Simeone e Vlasic. I granata mettono in difficoltà la retroguardia biancoceleste, mentre alla mezz'ora Perri salva i suoi con un grande intervento sul colpo di testa di Frattesi. Nel finale della prima frazione la Lazio colpisce due volte: Provstgaard sblocca il risultato di testa, mentre Isaksen firma il raddoppio sfruttando uno splendido assist di Zaccagni. Nella ripresa il Torino torna a spingere. Mandas devia sul palo una conclusione di Simeone, ma deve arrendersi al colpo di testa di Che Adams sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La Lazio sfiora il tris con Pedraza e Pinamonti, mentre Oristanio non riesce a trovare lo specchio della porta su un cross di Patterson. Pinamonti spreca un'ulteriore occasione per chiudere definitivamente l'incontro, ma i biancocelesti resistono fino al triplice fischio.