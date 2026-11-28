Botta e risposta ai vertici del calcio italiano. Attraverso una nota congiunta, l'Associazione Italiana Calciatori (AIC) e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) hanno replicato alle dichiarazioni rilasciate a Torino dal commissario straordinario della FIGC, Giovanni Malagò. Al centro della questione la posizione delle due associazioni in merito alla scelta di Roberto Mancini come commissario tecnico della Nazionale italiana.
"Il commissario straordinario Figc, Giovanni Malagò, rilasciando nella giornata di ieri a Torino dichiarazioni e interviste, si è abbandonato ad alcune ricostruzioni non vere. Né AIC, né AIAC hanno mai espresso, a tutti i livelli, prima e dopo la nomina, pareri negativi circa la scelta di Roberto Mancini come ct della Nazionale. Non solo perché non richiesti dall’ex presidente federale (così come avvenuto per tutte le altre sue scelte, incarichi e prese di posizione, in sede nazionale e internazionale) ma anche perché non c’erano preclusioni in merito. Un aspetto questo ribadito anche ufficialmente dal presidente Aiac, Renzo Ulivieri in una recente intervista".
Elezioni FIGC, l'appello di calciatori e allenatori: "Basta personalismi"
Nella parte conclusiva del comunicato, le due associazioni hanno allargato il discorso alle prossime elezioni federali, auspicando che il confronto in vista dell'appuntamento del 14 dicembre si concentri sulle criticità strutturali del movimento calcistico italiano.
"La Nazionale è patrimonio di tutti e, per questo, Associazione Calciatori e Associazione Allenatori si augurano che da qui al 14 dicembre, il dibattito elettorale esca dai personalismi e si concentri con onestà intellettuale sui temi e sui problemi strutturali del nostro calcio in un’ottica propriamente federale e di sistema", conclude la nota.
Autore: Ludovica Ferrante
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