Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Inter-Genoa: "Dobbiamo dare consistenza e continuità a quanto di buono spesso riusciamo a fare. A volte ci prendiamo delle pause che non fanno bene rispetto a ciò che vogliamo fare in stagione. Dobbiamo trovare quella continuità che un po' è mancata finora".

Ti aspettavi questa crescita di Pio?

"Abbiamo in questo momento 3 attaccanti a disposizione. Lautaro è rientrato e ha dato il suo contributo. Siamo contenti di averlo. La crescita di Pio è straordinaria, oggi riposa perché ha giocato tanto tra Champions e Nazionale. Siamo costretti ad alternarli, martedì probabilmente sceglieremo ancora diversamente".

Curtis Jones può alzare il livello?

"Ce lo aspettiamo, oggi è una buona opportunità per lui. Deve mettere dentro esperienza, tecnica, e l'intensità che gli è un po' mancata. Si sta abituando al calcio italiano. Ora tocca a lui".