Intervenuto ai microfoni di Supernova, podcast condotto da Alessandro Cattelan, Riccardo Trevisani ha affrontato il tema della cultura calcistica italiana, soffermandosi sulla facilità con cui vengono messi in discussione gli allenatori. Il giornalista ha preso come esempio Cristian Chivu e le critiche ricevute dal tecnico dell'Inter dopo il derby, per poi raccontare alcuni retroscena legati alla celebre telecronaca del gol di Matias Vecino contro il Tottenham.

Trevisani difende Chivu: "Sta passando per uno che non sa cosa sta facendo"

"Di calcio tutti vogliono parlare e qualsiasi tifoso vuole spiegare al suo allenatore come fare i cambi. In più c'è la parte di cuore che non ti fa ragionare. In Italia c'è sempre la cultura che se non hai vinto non sei credibile. Chivu nel derby sbaglia sicuramente i cambi e la formazione, ma c'ha la media migliore della storia dell'Inter: e sta passando per uno che non sa cosa sta facendo. È sconvolgente".

Inter-Tottenham, Trevisani racconta: "Il gol di Vecino mi ha cambiato la vita"

Il giornalista è poi tornato sulla storica rimonta nerazzurra contro il Tottenham in Champions League e sulla telecronaca che ha segnato un punto di svolta nella sua carriera professionale, raccontando anche le difficoltà vissute nei giorni successivi. "'L'ha ripresa Vecino' mi ha cambiato la vita: intanto perché Gramellini ci ha fatto un pezzo in prima pagina sul Corriere due giorni dopo e soprattutto perché mi ha tolto dalla pay TV e mi ha messo in chiaro. Avevo 30mila follower, sono arrivato a 140mila: è quella cosa lì. Sky mi ha salvato: il primo giorno avevo l'ex fidanzata terrorizzata perché arrivavano insulti pure a lei. E anche in redazione un po' di stranezza la annusavo".

Il retroscena su Sky e la pioggia di critiche dopo la telecronaca

Trevisani ha infine svelato la reazione dei vertici di Sky, che proprio in quella stagione aveva riacquisito i diritti televisivi della Champions League, e spiegato come quell'episodio abbia contribuito ad accrescere la sua notorietà. "Poi arriva Zappia che dice 'Fate subito la clip col gol di Vecino', perché Sky aveva appena ripreso la Champions dopo un triennio che non l'aveva. Nei 20mila messaggi ce n'erano anche alcuni che mi dicevano che erano di un'altra squadra ma che avevano esultato: ma è giusto così. Per gli altri non era giusto, quindi shitstorm di una settimana. Cosa impari da questa cosa? Che non esiste la cattiva pubblicità, esiste solo la pubblicità".