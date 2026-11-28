"Io e Chivu abbiamo un ottimo rapporto, ogni tanto ci sentiamo. Questo lavoro ti distrae dalle amicizie più lontane, ma quando ci vediamo ci abbracciamo con affetto sincero". Così Daniele De Rossi, parlando a Sky Sport, prima di Inter-Genoa, gara in cui troverà sulla sua strada Chivu, suo ex compagno di squadra ai tempi della Roma.
Hai detto che serve la partita perfetta.
"Se avessi la soluzione su come riuscire a battere l'Inter, avrei vinto le altre volte, invece ho sempre perso. So cosa può fare la mia squadra, di cosa ha bisogno il pubblico genoano che non vuole una squadra che aspetti la mazzata. Vogliamo rischiare un pochino, ovviamente ci saranno momenti in cui si metteranno nella nostra metà campo e dovremo lavorare in blocco basso, come abbiamo fatto abbastanza bene nelle ultime. Non c'è una formula, dovremo essere intensi, attenti, e sperare che loro non siano al massimo delle loro potenzialità".
Come sta Ostigard?
"Gli faccio tanti auguri per una pronta guarigione di buon compleanno. Penso che sia più giusto ne parlino i dottori, resterà in ospedale ancora per un paio di giorni. Emotivamente siamo con lui, calcisticamente abbiamo fiducia negli altri difensori. Egoisticamente dico che siamo pochini dietro, e capita nella settimana in cui avremo tre partite.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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