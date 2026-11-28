Vittoria netta dell'Inter che travolge il Genoa per 4-0 con una prestazione di assoluto strapotere. Di seguito sono riportate le parole del tecnico genoano Daniele De Rossi a DAZN nel corso del postpartita.
Se aveste segnato uno dei due gol sarebbe andata diversamente?
"Sì, anche se credo che la direzione sarebbe rimasta la stessa ovvero quella di una squadra che stava facendo molto bene cioè l'Inter. Siamo riusciti a difendere in maniera abbastanza ordinata senza essere aggressivi come volevamo. Sono partiti fortissimi e ci hanno messo in difficoltà nei primi 15 minuti e forse nella parte centrale del primo tempo eravamo riusciti a rimettere la testa fuori ma bisogna fare anche i complimenti a Provedel perché non parlo di gol mangiati ma di sue prodezze ed è giusto che una squadra così forte abbia un portiere forte".
Ha provato a consolare i giocatori in vista del rematch in Coppa Italia di martedì?
"Certo perché non vorrei che tornassimo intimoriti o traumatizzati. Noi dobbiamo fare la nostra partita ma la differenza c'è e ci sarà anche martedì. Ma abbiamo visto che con qualche episodio a favore potevamo rimanere in partita e tenere il risultato in dubbio più a lungo. Poi loro hanno vinto con merito Il rigore che ha chiuso la partita non l'ho rivisto ma mi sembra poca roba considerando il nuovo corso arbitrale. Siamo stati decenti secondo me si deve fare di più per impersierirli. Non sono d'accordo sul fatto che con le squadre forti contro l'Inter non dobbiamo puntare a fare punti perché è un discorso mediocre, ma dobbiamo rianalizzare le differenze che ci sono state oggi. Non ho visto una squadra passiva o che non si è impegnata o timorosa".
Autore: Carlo Alberto Gamba
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