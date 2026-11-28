A Dennis Seimen sono bastati pochi secondi per arrivare al tema ricorrente di questa stagione dello Stoccarda dopo la sconfitta contro l'Inter nella partita di Champions League di mercoledì: "Sono stati semplicemente più efficaci di noi, c'era più voglia di segnare. Noi dobbiamo alzare il livello", ha dichiarato il portiere degli Schwaben nella zona mista di San Siro. Questo pomeriggio, la formazione di Sebastian Hoeness ospiterà l'Eintracht Francoforte per l'undicesima giornata della Bundesliga.