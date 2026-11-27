Nel corso di un recente intervento su Cronache di Spogliatoio, l'ex portiere Emiliano Viviano ha analizzato alcuni aspetti in merito alla vittoria dell'Inter contro lo Stoccarda a pochi giorni dal rocambolesco pareggio contro l'Atalanta: "Il pareggio contro la Dea è avvenuto attraverso circostanze che ce la fanno criticare, ma in campionato va benissimo quello che ha fatto l'Inter finora: semmai era in Champions League ad aver raccolto un percorso un po' negativo. Io credo che la squadra non debba dimostrare niente: sa benissimo, come l'anno scorso, che è una corsa a tappe e che ci saranno alti e bassi. È che in campionato c'è un ritmo che è folle. A marzo tutto questo avrà un altro odore: chi va avanti o meno in Champions League fa valutazioni diverse, può darsi che la Roma faccia delle valutazioni e l'Inter ne faccia altre. Però Chivu ha sempre mantenuto la strategie di ruotare il più possibile per arrivare al momento decisivo con tante energie: diventa più difficile se hai infortuni lunghi".

L'ex portiere ha poi elogiato Carlos Augusto: "È il migliore difensore dei nerazzurri perché ha gamba ed è migliorato nelle letture difensive"