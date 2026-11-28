Luca D'Angelo, allenatore della Sampdoria, dedica spazio nella conferenza stampa della vigilia del match contro la Cremonese anche al trascinatore dei doriani in questa parte di stagione, il giovane Lorenzo Mezzotero finito con le sue performance anche nel mirino degli osservatori dell'Inter: "Sta facendo molto bene, soprattutto come atteggiamento. Deve continuare su questa strada, dal punto di vista comportamentale è un ragazzo molto maturo, deve lavorare come fa. Come fare in questo momento positivo? La cosa migliore da fare in questi casi è lavorare bene durante la settimana negli allenamenti che abbiamo. Allenandosi bene, il giorno della partita è più facile giocare bene. È l'allenamento che fa maturare la squadra sotto tutti i punti di vista".