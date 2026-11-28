Nel corso di un recente video caricato sul proprio canale YouTube in lingua italiana, l'esperto di mercato Fabrizio Romano ha analizzato la situazione di mercato che coinvolge Nico Paz, ricordando come la scorsa estate ci fosse stato un tentativo da parte dell'Inter: "Credo sia logico che tutti lo vorrebbero. Ad esempio, l'Inter ci aveva provato la scorsa estate. Aggiungo una cosa: se non dovesse essere il Real Madrid, il Como chiederebbe più di 80 milioni di euro. Si ragionerebbe su cifre molto molto alte. Chi vorrà prenderlo dovrà mettere in conto una spesa importante, ma credo che in estate ci sono ottime chance che l'argentino e i lariani si separino".