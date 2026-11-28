Mancano pochissimi istanti all'inizio del posticipo del sabato sera tra Inter e Genoa, chiamate a darsi battaglia in occasione della 13ª giornata di Serie A. In questo senso, il tecnico genoano Daniele De Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel prepartita: "Una partita perfetta potrebbe non bastare? Questo è il destino delle squadre chiamiamole così normali quando si affronta una corazzata. Noi lo sappiamo ma veniamo qua per fare la nostra partita perché siamo in un buon momento di forma. Loro hanno dimostrato di aver la forza di ribaltare anche quelle partite dove sono andati un po' in difficoltà: ogni tanto hanno concesso qualcosa ad esempio contro il Venezia dove hanno concesso tante transizioni. Dovremo avere la forza di attaccarli alle spalle e vogliamo essere protagonisti ma anche quando sei in forma al 100% puoi perderla lo stesso. Vogliamo godercela e provarci nel caso in cui dovessero concedercelo".