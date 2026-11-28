Intercettato dai microfoni di TeleSveva, Massimo Paci, tecnico del Barletta, ha analizzato alcuni aspetti dell'imminente sfida di Serie C contro l'Inter U23: "Sarà una partita impegnativa sia tatticamente che tecnicamente. Affrontiamo una squadra di grande qualità in una sfida che per noi è molto importante. Giocare in casa ci dà una carica in più. Dovremo essere calmi e giocare come sappiamo senza fare né più né meno. Li abbiamo studiati e abbiamo preparato bene la sfida: conosciamo i loro pregi e i lori difetti".

Paci ha poi aggiunto in conferenza stampa: "È una partita importante perché ci offre l’opportunità di dare continuità a quello che stiamo facendo, sia dal punto di vista dei risultati sia da quello dell’identità e dell’idea di gioco. Affrontiamo un avversario particolare, una squadra giovane che corre e che ha grandi qualità. Non sono d’accordo sul fatto che abbia perso rovinosamente contro il Cerignola: ha disputato una buona partita e il risultato, a mio avviso, è stato un po’ bugiardo. Quello che mi aspetto è che i ragazzi mantengano questo spirito e questo senso del sacrificio. Sono le basi che ci permettono di fare buone prestazioni e ottenere risultati. La salvezza è un obiettivo chiaro, che non ci abbandona mai. Dobbiamo conquistarla con le unghie e con i denti, perché nessuno ci regalerà niente".