Il Milan può ambire allo Scudetto? Per Fabio Capello non è affatto un'idea peregrina. Questo il suo pensiero alla Gazzetta dello Sport: "Perché no? Aiuta la convinzione, ti fa credere che la strada imboccata sia quella giusta, che giocando in un certo modo si possono raggiungere risultati. E poi parla la classifica e dice che il Milan è lì. Se giocano così possono creare pensieri a Roma e Inter, che vedo come le candidate più qualificate. La Lazio? Resta avanti ma è una sorpresa. Il Milan può essere il vero terzo incomodo, ha imboccato una strada che può portare in vetta".

Parlava delle contendenti.

"L’Inter subisce troppo e non sempre può recuperare partite impossibili. La Roma suona uno spartito perfettamente assorbito, sa che musica deve fare e in campo si vede, una musica particolare che non tutti riescono a interpretare e che riesce a spegnere il volume di quella degli avversari".