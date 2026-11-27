Nel corso di 'After Party', su Sky Sport, Beppe Bergomi ha analizzato il percorso delle italiane nella Coppe europee, partendo dall'Inter, reduce da tre vittorie di fila in Champions League, l'ultima conquistata contro lo Stoccarda a quattro giorni dal black out difensivo di Bergamo: "L'Inter è una squadra che ottiene determinati risultati da sei anni - la premessa dello Zio -. Senza giustificare quello che dice Chivu, è vero che basta un pareggio per trovarle sempre qualcosa che non va. L'Inter, però, ci ha abituato a dare sempre un segnale di ripresa e di continuità, tornando a vincere dopo aver mancato i tre punti. Non è una cosa così facile e scontata. Io continuo a pensare che tra i nerazzurri e le altre squadre non ci sia chissà quale differenza, il livello è quello. L'Inter ha sempre fatto le cose per bene, ma il valore di Roma, Lazio e Milan non va dimenticato. Per non dire del Como. A volte esageriamo quando giudichiamo l'Inter, anche solo se arriva un pareggio. Poi capisco che sia una mezza sconfitta fare 4-4 dopo essere stato in vantaggio di due gol (si riferisce alla partita di Bergamo, ndr). Però l'Inter reagisce sempre dopo le batoste: l'anno scorso, dopo la finale di Champions persa, ha vinto scudetto e Coppa Italia. E' una squadra che ha dei valori e riesce sempre a tirarli fuori. Da anni fa prima o seconda in classifica in Serie A, poi non è detto che vinca quest'anno".