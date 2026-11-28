Petar Sucic, centrocampista nerazzurro in gol su rigore contro il Genoa, commenta così a Inter TV la gara vinta 4-0: “L’avvio di gara è stato difficile, poi l’abbiamo ripreso in mano e abbiamo segnato quattro gol vincendo la partita, siamo contenti. Abbiamo fatto tanto lavoro, tutti hanno tanta qualità e quando giochiamo come oggi siamo i migliori”.

Sui rigori: “È un mio segreto, non voglio dire cosa faccio. Sono felice di aver segnato tre rigori in sei giorni, ma sono ancora più felice quando serve ad aiutare la squadra. Non è facile giocare in regia sapendo che c’è Calhanoglu che è uno tra i più forti play del mondo. Sono felice perché ho fatto bene e ho aiutato l’Inter”.