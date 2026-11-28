Intervistato da Sky Sport, a Dubai, a margine del 'World Legend Padel Tour', Andriy Shevchenko ha parlato del momento del suo Milan, prima di abbandonarsi ai dolci amarcord vissuti in rossonero: "Il Milan sta giocando con grande coraggio. si vede che c'è entusiasmo - le parole di Sheva -. Amorim sta facendo un grande lavoro, la squadra lo segue. Dei derby ho ricordi fantastici, in campo scendevano due squadre fortissime: è sempre stata una partita che andava oltre tutto, emozionante. Quando vengo a San Siro. mi torna la voglia di scendere in campo e giocare per la gente".