Oggi, otto anni fa, il Tottenham batteva l'Inter 1-0 in Champions League grazie a un gol di Christian Eriksen. Una ricorrenza che gli Spurs hanno voluto ricordare sui loro canali social pubblicando il video della bella azione manovrata con cui gli inglesi sorpresero la squadra all'epoca allenata da Luciano Spalletti. "Per fortuna mi sono unito a loro dopo", il commento sotto il post del centrocampista danese, che nel gennaio 2020 raggiunse i nerazzurri nel corso del mercato di riparazione per poi disputare a Milano una stagione e mezza. Prima di concludere anzitempo il rapporto con la Beneamata all'atto dell'accordo trovato con il club per la rescissione consensuale. Un accordo che si rese necessario dopo che il giocatore, a seguito di quel maledetto malore accusato in un Danimarca-Finlandia dell'Europeo 2021, fu dichiarato non idoneo all'attività sportiva in Italia.