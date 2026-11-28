L’Inter torna a fare quattro gol, ma stavolta non ne subisce e porta a casa una vittoria rotonda a spese del Genoa che le permette di replicare al successo della Lazio a Torino. Questo il commento di Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport:

Seconda vittoria in settimana e secondo clean sheet consecutivo. Qual è la notizia migliore della serata?

“L’approccio, l’atteggiamento. Cercare di essere propositivi con la consapevolezza che il Genoa poteva metterci in difficoltà visto che ha sempre fatto bene nei primi tempi ultimamente e infatti ha avuto quelle due occasioni dove il nostro portiere è stato bravo. Siamo stati bravi a reagire e a fare quello che abbiamo proposto dall’inizio riuscendo a sbloccarla e ampliare il vantaggio prima dell’intervallo”.

Provedel ha fatto due belle parate, che segnale è stato da parte sua come da parte di chi entra e rende in questa maniera?

“Provedel aveva fatto bene con la Fiorentina e a Venezia. Sappiamo le qualità sue e dei portieri e le sentenze che vengono fatte quando capita qualche piccolo errore. Abbiamo tre professionisti che sanno reggere la porta dell'Inter, perché metto anche Di Gennaro che ha il suo perché in questo gruppo; siamo contenti di averli e stanno bene insieme”.

Quanto senti che la tua squadra sta avendo la consapevolezza di dominare?

“Noi dobbiamo dare continuità a quello che di buono facciamo. Va limato qualche difetto che facciamo vedere, bisogna nascondere i difetti mettendo in campo l’atteggiamento giusto in ogni competizione. Sappiamo di dover lavorare sodo e stare sempre sul pezzo perché nessuno ci regala nulla. Siamo la squadra da battere e dobbiamo essere all'altezza e sempre pronti ad affrontare i momenti negativi e gestire le situazioni che possono toglierci fiducia. Ma siamo un gruppo che ha carattere, tanta voglia di lavorare e ripetere una stagione competitiva”.

Sucic da qualche settimana si sta muovendo bene. Lui, come Esposito e Diouf, hanno aumentato i minuti in questa stagione. Questo è un metodo che segue, forse non è così semplice inserirsi in questa squadra e diventarne pezzi importanti.

“È vero, sappiamo che hanno qualità e margini di miglioramento e sono accettati e apprezzati dal gruppo. Poi giocare nell’Inter non è semplice ma hanno voglia di lavorare sodo, migliorarsi e stare in gruppo accettando certe cose. Citerei anche Stankovic che si sta impegnando per l’opportunità che prima o poi gli verrà concessa. Stiamo anche cercando di migliorare Luis Henrique. Sucic mi è piaciuto, soprattutto mi è piaciuta la libertà mentale nel secondo tempo; sappiamo le sue qualità come sappiamo cosa ci può dare Diouf che ho spostato a sinistra per vederlo sul suo piede forte, per capire se riusciva a guadagnare sul fondo. Era comunque difficile in quel momento vedere qualcosa di straordinario. Crediamo nei giovani e nella loro ambizione di giocare nell’Inter”. (Chivu fa anche le condoglianze a Paolo Condò per la perdita della moglie, ndr).