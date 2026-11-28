"L'Inter ha un nuovo modo per spaventare le altre squadre", ha detto Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, alla vigilia della sfida di San Siro, il primo atto del duello tra le due squadre che proseguirà martedì in un'altra competizione, la Coppa Italia. Bisogna partire dal verbo 'spaventare' per inquadrare i primi minuti del match odierno, in cui il Grifone dapprima si fa schiacciare in blocco basso e, in seguito, ricorre alla trappola del fuorigioco per farci cadere dentro Marcus Thuram. Metodi per arginare una squadra che parte col piglio di chi deve farsi perdonare qualcosa dopo il 4-4 di Bergamo. La spinta nerazzurra, che si esaurisce giusto il tempo per difendere tre tiri dalla bandierina, tocca l'apice al 12', quando Carlos Augusto centra la base del palo qualche secondo dopo l'occasione ghiotta capitata sul destro di Federico Dimarco. I rossoblu, in evidente affanno, costringono comunque gli avversari a spendere due cartellini gialli per altrettanti falli tattici, non propri saggi: battezzati Petar Sucic e Nicolò Barella in rapida successione. Se ne vanno via i primi 20', una specie di esercitazione 'attacco contro difesa' nei ruoli stabiliti dalla sceneggiatura. A un certo punto, però, gli ospiti capiscono che possono trasformare l'azione da difensiva in offensiva e vanno vicini all'1-0 per tre volte di fila: il segnale lo lancia Messias Junior con un tiro ciabattato, preludio a due incornate di Milutin Osmajić che esaltano i riflessi di un Ivan Provedel, per nulla arrugginito alla sua terza partita da titolare in stagione al posto dell'infortunato Pepo Martinez. Ogni palla persa dei campioni d'Italia ora diventa una ripartenza potenzialmente letale dei liguri, ma Messias è ancora poco accurato nella finalizzazione. Al contrario di Lautaro Martinez che, allo scoccare della mezzora, gira in porta da bomber implacabile il cross a rimorchio di Andy Diouf. Uno a zero che riporta le lancette dell'orologio esattamente a prima del periodo di sfogo genoano: non occorre aspettare troppo per assistere a quello che, a un certo punto, sembra un raddoppio inevitabile. Al 40', l'altra metà della ThuLa, Thuram, trova il guizzo d'astuzia per mettere alle spalle di Justin Bijlow dopo l'azione di sfondamento del suo partner d'attacco. Al 43' arriva il tris ma dura pochi secondi, cancellato da Lissone: Dimarco, autore della stoccata solo illlusoriamente vincente, viene pizzicato in offside dal VAR. Poco male perché, nel recupero del primo tempo, Petar Sucic mette a referto il 3-0 trasformando il terzo calcio di rigore in sette giorni. Dopo il duplice fischio, è inevitabile ripensare alle parole di De Rossi: "Quando l'Inter vuole dà un po' di gas e può fare due-tre gol a tutti".

SECONDO TEMPO -

Le chiare premesse dei primi 46' hanno una coda lunga anche a inizio ripresa, con l'Inter che cala il poker dopo nove minuti grazie a un'altra azione ben congegnata che si conclude con un flipper tra Kingsley Ehizibue e Thuram da cui esce vincitore quest'ultimo. Il 4-0 innesca la girandola dei cambi: da una parte - in due momenti diversi - entrano Vitinha, Frendrup, Meichtry e Venturino, dall'altra Chivu risponde mandando in campo contemporaneamente John Stones, Francesco Pio Esposito e Piotr Zielinski. In campo, forse, uno spoiler di alcuni degli interpreti che si ritroveranno di fronte tra tre giorni. La sfida scivola via senza sussulti particolari, con poche situazioni degne di nota da scrivere sul taccuino: giusto due tiri fuori dallo specchio di Zieliniski e l'appuntamento mancato da Curtis Jones con il primo gol in nerazzurro. Nei minuti finali, Chivu concede la passerella a Luis Henrique e Matteo Lavelli. Un epilogo decisamente più tranquillo rispetto a quello di domenica scorsa.