Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida contro il Torino, soffermandosi sulle insidie dell'incontro, sulle scelte di formazione e sul rapporto con Ignazio Abate. "Oggi abbiamo una partita difficile, non abbiamo tempo di guardare la classifica. Stasera ci sarà da soffrire e pedalare forte. Noi dobbiamo pensare a fare il nostro, rispettando gli altri".

La scelta di Dele-Bashiru

Il tecnico biancoceleste ha poi motivato la decisione di concedere una chance a Dele-Bashiru, sottolineandone le caratteristiche fisiche e le differenze rispetto a Taylor: "Meritava qualcosa in più, ci ha dato tanto quando è entrato. Taylor vede cose che gli altri non vedono, Dele-Bashiru ha grande fisicità, è una partita perfetta per lui oggi".

Gattuso ritrova Abate: "Sono orgoglioso di lui"

Spazio, infine, al rapporto con Ignazio Abate e ai ricordi della comune esperienza al Milan: "Mi fa impressione perché è stato un mio calciatore, come il suo secondo. Sto invecchiando. Sono orgoglioso di lui, l'ho preso sotto la mia ala, così come Brocchi, Ambrosini... Abbiamo lasciato qualcosa a quel Milan. Ci abbracceremo forte prima e dopo la partita. Non ci siamo scritti prima della partita, sono scaramantico. Non c'è bisogno: questa gente qua la porto sempre nel mio cuore".