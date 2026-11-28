Daniele De Rossi si presenta così in conferenza stampa dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter: "Eravamo molto stimolati, ora pensiamo alla Coppa Italia. La squadra è stata in partita nel primo tempo anche se l'Inter è partita forte e ha fatto pesare la sua categoria. Ma non siamo stati passivi, abbiamo messo la testa fuori ma quando una squadra è forte ha anche il portiere forte. Non parliamo di gol mangiati ma prodezze del portiere e complimenti a loro. Potevamo essere più precisi sui gol subiti perché devi essere sempre perfetto. Poi quel rigore ci ha fatto perdere definitivamente le distanze e la partita".

L'episodio del primo gol pensi abbia scosso l'equilibrio della partita?

"Contro il Sassuolo ho detto ai ragazzi che siamo stati fortunati a trovarci sul 2-0 e avevo parlato di errori da non ripetere contro l'Inter perché ce li avrebbe fatti pagare. Strano prendere gol in contropiede contro l'Inter che dovrebbe schiacciarti. Penso sia stato un blackout, quando prendi gol devi prendere un gran gol e invece lo abbiamo concesso noi. Dispiace ma contro queste squadre se fai errori diventa difficile restare in gara".

Venturino è un quinto o può giocare in altri ruoli?

"Per me è un quinto offensivo, può fare altri ruoli, fare la mezzala, ha detto che gli piace giocare sulla fascia, può giocare sulla fascia a piede invertito a quattro, secondo me può darci tanto spunto e qualità".

Martedì si rigioca qui, è capitato che squadre sconfitte poi hanno vinto la volta dopo.

"E' un altro piccolo test che possiamo fare su noi stessi, se rivediamo le stesse maglie, lo stesso stadio, ci tremano le ginocchia, perderemo ancora o ci rifaremo? Ci sono dei livelli diversi tra le squadre: veniamo, facciamo la nostra partita cercando di limare gli errori. Oggi l'Inter ha vinto meritatamente, si è vista la differenza ma piccoli dettagli potevano farla oscillare in maniera diversa. Le partite non sono sempre dominate e vinte, a volte gli episodi possono cambiare gli equilibri e noi ne abbiamo assolutamente bisogno specie contro squadre più forti".

Colombo a gennaio sarà sostituito?

"Ne stiamo parlando ma non è impossibile che andremo a colmare il vuoto lasciato da lui con un attaccante".

Thuram dove lo colloca tra gli attaccanti che ha visto?

"E' un giocatore di livello mondiale, lo metto tra i più forti del mondo, sotto solo ai vari Haaland ma vince scudetti, fa finali di Champions, lo colloco dove tutti lo riconoscono ed è anche simpatico, ride sempre. Ho giocato contro il padre ed era uno che non diceva mai sciocchezze e lo stimavo, ha due figli entrambi forti".

Lo scudetto: chi vede favorita? Inter o Roma?

"La Lazio perché è prima, oggi l'ho vista ha fatto benissimo, continuano a tenere il passo. Manca tanto tempo è difficile, ci sono tante squadre forti, il Milan, il Como. Noi pensiamo al nostro campionato e ha mantenerci a questa distanza dalla zona salvezza".