Mancano pochissimi istanti all'inizio del posticipo del sabato sera tra Inter e Genoa, chiamate a darsi battaglia in occasione della 13ª giornata di Serie A. In questo senso, il genoano Mikael Ellertsson ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel prepartita: "Momento importante della mia carriera. Questi gol mi hanno aiutato tanto e mi hanno fatto crescere. Ho fatto qualche gol e mi serviva. La mia duttilità può aiutarci stasera? Stasera giocherò più indetro rispetto al solito e lo faccio per aiutare la squadra".