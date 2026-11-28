Dopo le prime due sconfitte, l'Inter ha ingranato la marcia giusta in Champions League e il ranking UEFA ne beneficia. Grazie ai successi contro Shakhtar Donetsk, Feyenoord e Stoccarda, i nerazzurri hanno consolidato il loro quinto posto nella classifica globale per club con 121 punti. Davanti alla squadra di Cristian Chivu si trovano soltanto Bayern Monaco (133,5 punti), Arsenal (133), Real Madrid (130,5) e Paris Saint-Germain (128), subito dietro c'è invece il Barcellona con un distacco di 8,75 punti e andando a ritroso troviamo tanti altri colossi europei dalle disponibilità economiche decisamente più ampie di quelle dell'Inter, come Manchester City o Liverpool. Risultato che premia la sostanziale continuità offerta sul palcoscenico Champions dalla squadra nerazzurra: incidono la doppia finale conquistata nel 2023 e nel 2025 e i relativi punti ottenuti grazie alle due cavalcate.

A rendere ancora più giustizia alla qualità espressa dall'Inter negli ultimi anni in Europa c'è il gap con le altre rappresentanti nazionali: per trovare un’altra italiana bisogna scendere, infatti, fino al tredicesimo posto, occupato dalla Roma con 84,75 punti davanti alla Fiorentina. Ancora più in basso si trovano Milan e Napoli, ventisettesime, e la Juve confinata al 29esimo posto con un bottino punti che è praticamente la metà di quello dei nerazzurri (61,25). La scalata europea, ricorda la Gazzetta dello Sport, ha ricadute concrete anche sulla vita del club, a partire dal posizionamento nei sorteggi delle coppe, mentre per una parte della distribuzione dei ricavi la UEFA utilizza un altro coefficiente, calcolato su dieci stagioni.