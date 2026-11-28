All'interno del suo editoriale per il Corriere della Sera, in cui ha anticipato i temi della 13esima giornata di Serie A, Paolo Condò ha definito Inter-Genoa di stasera "un déjà vu". Riportando alla luce un precedente tra le due squadre datato 26 ottobre 2008: "Mourinho si complimentò con Gasperini per aver parato ben cinque cambi di modulo nel corso di un altro Inter-Genoa - scrive il giornalista -. De Rossi non è Gasperini (non ancora, almeno) ma ha costruito il Genoa più alto degli ultimi anni, 4 vittorie nelle ultime 5 gare. Gran partita, potenzialmente".