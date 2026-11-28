Ospite del podcast 'Maglietta Sudata', Andrea Ranocchia ha raccontato il primo impatto avuto con il gruppo dell'Inter, fresco di Triplete: "Mi sono scontrato per la prima volta con il messaggio: 'O vinci o vinci' - il ricordo dell'ex difensore -. Mi ricordo l'intensità che mettevano i giocatori in allenamento, durante la partitella arrivavano a 'menarsi'. Nel senso che chi perdeva non parlava fino al giorno dopo. Io non ero abituato a vivere quell'aspetto lì, questa mentalità. Stankovic e Chivu mi hanno aiutato tantissimo, anche a livello umano, infatti ho legato tantissimo con loro due. Entrambi mi dissero: 'Bravo, bravo, bravissimo, hai fatto bene, okay, ma adesso devi rimanerci a questo livello'. Mi ricordo questo episodio qua che mi ha colpito. In quel gruppo la competizione era totale. La sconfitta non era neanche minimamente pensata".