Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, arriva ai microfoni di Sky Sport per commentare questa rotonda vittoria contro il Genoa.

Come stai? Qual è la tua condizione?

“Sto bene, ho sofferto un infortunio grave però alla fine il lavoro paga sempre. Questi 46 giorni di attesa ho lavorato durissimo, a volte con doppia seduta. Alla fine sono riuscito a rientrare in modo corretto e sono contento di aiutare la squadra”.

Come hai ritrovato l’Inter? Che ambizione c’è per quest’anno in campionato e Champions? Anche perché ci sono state critiche...

“Penso che le critiche dobbiamo accettarle perché siamo noi a metterci in questa condizione e lavorare per portare l’Inter dove deve stare. Io accetto le critiche rispettose. Quando non vinciamo le partite o sbagli tu o sono stati più bravi loro, su queste cose dobbiamo migliorare”.

Il recupero difensivo su Messias è segnale da vero leader.

“Come dico sempre, cerco sempre di lavorare e dare il contributo alla squadra. Il calcio di oggi è cambiato e anche gli attaccanti devono difendere”.

L’Inter ha un telaio consolidato, con giocatori che cambiano ogni anno. Questa Inter può essere ritenuta la più forte del ciclo?

“Questo discorso non mi piace farlo. Quando si dice che siamo la più forte bisogna sempre dimostrarlo. Si vince e si perde ma bisogna lavorare in allenamento e poi fare in partita ciò che si prepara. Questo è il pensiero di tutti, dicono che siamo forti ma dobbiamo dimostrarlo ogni giorno”.