Cesc Fabregas chiama a raccolta i tifosi del Como per rendere lo stadio Sinigaglia una bolgia, in occasione del match di cartello contro la Juve, in programma domani sera in riva al Lago: "Mi piacerebbe vedere uno stadio pieno perché sfideremo la squadra con più storia in Italia insieme al Milan - ha detto il tecnico dei lariani durante la conferenza stampa della vigilia -. Questa era la percezione che avevo da piccolo, quando ero in Spagna. Poi non so se sia così. Speriamo che la gente sia carica a mille per aiutare i ragazzi a vincere".