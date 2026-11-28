Vittoria netta dell'Inter che travolge il Genoa per 4-0 con una prestazione di assoluto strapotere. Di seguito sono riportate le parole del portiere nerazzurro Ivan Provedel a DAZN nel corso del postpartita: "Le due parate? Io sono lì per quello. La prima per fortuna non era troppo angolata; sulla seconda ho dovuto recuperare perché dovevo dare un pallone a Thuram e invece è stata corta e avrei rosicato parecchio a prendere gol. È andata così e l'importante è che abbiamo vinto e non abbiamo preso gol. Qual è stata la più difficile? Uguali. Abbiamo parlato noi portieri coi difensori per sistemarci in difesa? È uno scatto che abbiamo avuto come reparto e non solo come squadra perché se concediamo poco anche gli attaccanti iniziano a pressare bene davanti quindi è tutta una questione di squadra".