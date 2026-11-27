Aleksandar Stankovic guadagna posizioni nelle gerarchie di Cristian Chivu in vista della partita contro il Genoa. Domani sera, riferisce Sky Sport, potrebbe esserci infatti il serbo in cabina di regia dal primo minuto, in un centrocampo comunque tutto da definire con Petar Sucic e Nicolò Barella favoriti per giocare sulle mezzali con Henrikh Mkhitaryan e Curtis Jones che comunque restano in lizza; tutto è ancora in bilico, bisognerà aspettare le ultime ore per capire le decisioni di Chivu. A destra è probabile il rientro di Andy Diouf. In attacco, Marcus Thuram potrebbe ricomporre il tandem con Lautaro Martinez, considerando che il francese sta prendendo posizioni su Pio Esposito. Il reparto definito sembra essere invece la difesa: davanti a Ivan Provedel, spazio a Yann Bisseck, Manuel Akanji e Carlos Augusto.