Lunga intervista ai microfoni del quotidiano Il Messaggero per Andrea Stramaccioni. L'ex allenatore dell'Inter, oggi opinionista di DAZN, si è soffermato sulla situazione della Serie A che al momento vede ai vertici le due squadre della Capitale: "La Roma è senza dubbio la squadra che ha ridotto maggiormente il gap con i campioni d'Italia, mentre la Lazio è un capolavoro dell'allenatore e di squadra. Ad agosto era impronosticabile pensare di trovarla oggi in testa alla classifica. Cosa mi ha stupito di loro? Della Roma la crescita mentale. Ha affrontato Real Madrid, Manchester United e Psg senza il minimo timore reverenziale. La squadra giallorossa sta crescendo nei dettagli e nelle alternative. Ad oggi ha giocatori cresciuti tantissimo rispetto ad una stagione fa. La Lazio, lo ripeto, è il capolavoro di Gattuso, determinazione e convinzione si abbinano idee di gioco moderne e di grande spessore. La difesa alta, l'incredibile pericolosità del terzetto di fascia sinistra, più Frattesi e Isaksen. E se quando hai tante assenze Noslin impatta cosi, allora significa che il collettivo merita cio che sta raccogliendo».
L’Inter segna tanto ma subisce troppo, con queste lacune difensive rischia davvero di perdere lo Scudetto?
"Ad oggi è la nona difesa del campionato e con questi numeri nessuna squadra italiana ha mai vinto il campionato. Io credo sia esclusivamente un problema mentale, l'Inter ha potenzialità ben diverse nella fase di non possesso ma deve invertire la rotta perché ha già dilapidato molti punti".
La Lazio avrà un calo o riuscirà a stare lassù sfruttando l’assenza delle coppe?
"Tutti parlano di una Lazio che non reggerà, io dico che chi come me ha visto giocare la Lazio, ha visto una squadra vera che gioca e occupa il campo con intensità e qualità. È ovvio che avrà tanti scontri diretti da superare positivamente per rimanere in cima, ma non è li per caso e non avere le coppe aiuta".
Che ruolo può avere il Milan in questo campionato?
"Cresce di partita in partia, è tornato l'entusiasmo. Nelle ultime 8 ne ha vinte 6 e pareggiata solo una. Solo la Lazio ha fatto meglio. E non ho mai visto e percepito Gerry Cardinale cosi vicino alla squadra".
La Juventus potrà competere per un posto in Champions anche con queste lacune?
"Assolutamente si, ha una gara importante da non sbagliare domenica a Como e deve arrivare al mercato meno distante possibile dalla zona Champions".
Il Como ha i mezzi per sfruttare qualche scivolone dell’Inter e dare davvero fastidio per la vetta insieme alla Roma?
"Il Como mi piace tantissimo, in questo momento è un mix di idee e risultati e l'attuale piazzamento in Champions è esaltante. Quello che sta facendo Fabregas è da stimolo e da esempio perchè le idee supportate dagli investimenti hanno reso possibile tutto questo".
Il Napoli è destinato a una stagione anonima come tre anni fa?
"Non credo. Quella stagione fu molto diversa con il cambio di 3 guide tecniche. Il Napoli attuale nei primi 11 giocatori non è inferiore a nessuno, ma deve trovare continuità e riagganciarsi alle prime quattro, dove merita di stare".
Cosa ti piace di più della nuova Serie A? In quali aspetti c’è stata già una crescita concreta?
"Mi piace tanto l’intensità che si sta sviluppando. La nostra Serie A va nella direzione della qualità, il Frosinone da neopromossa è il quinto attacco assoluto e non deroga al suo credo neanche contro grandi avversari. Genoa, Cagliari e Torino stanno lavorando molto bene e le nuove interpretazioni arbitrali aiutano tanto lo spettacolo".
Il giocatore rivelazione che non ti aspettavi a inizio stagione?
"Dopo un terzo di campionato merita una citazione speciale Mario Hermoso, è in un condizione mostruosa. È perfetto per Gasperini che ne sta esaltando a livello assoluto i suoi pregi. Fra i nuovi arrivati in Serie A ti dico invece Kvernadze, scuola Kvaratskhelia con 3 gol, 5 assist e il dribbling nel sangue. Mi piace tanto e lo seguirò con attenzione".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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