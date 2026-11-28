La nazionale algerina Under 17 ha conquistato una storica qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali grazie alla vittoria sulla Repubblica Dominicana. E i giovani talenti dei Fennecs stanno calamitando l'attenzione degli scout internazionali: in modo particolare, secondo il portale Erem News, il Manchester City ha messo sotto osservazione i tre principali attaccanti della squadra maghrebina. Si tratta di Yacine Abid, Rayan Zidan e Mehdi Maghlout, quest'ultimo giocatore delle giovanili dell'Inter: i tre sono in cima a una lista ristretta di stelle algerine che gli osservatori del Manchester City stanno cercando di ingaggiare nella finestra di mercato della prossima stagione.