L'Inter rende omaggio ad Alessandro Altobelli, il quale festeggia oggi 71 anni. Il campione del mondo 1982 è stato una vera e propria istituzione del club interista, con il quale ha vinto uno Scudetto e due Coppe Italia e di cui è il secondo miglior marcatore in assoluto con 209 reti tra tutte le competizioni in 466 presenze complessive. La società nerazzura ha dunque celebrato "Spillo" attraverso i propri canali social.
Sezione: Inter Social Club / Data: Sab 28 novembre 2026 alle 15:44
Autore: Carlo Alberto Gamba
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