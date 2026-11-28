L'Inter rende omaggio ad Alessandro Altobelli, il quale festeggia oggi 71 anni. Il campione del mondo 1982 è stato una vera e propria istituzione del club interista, con il quale ha vinto uno Scudetto e due Coppe Italia e di cui è il secondo miglior marcatore in assoluto con 209 reti tra tutte le competizioni in 466 presenze complessive. La società nerazzura ha dunque celebrato "Spillo" attraverso i propri canali social.