L'avventura di Denzel Dumfries al Real Madrid non sta procedendo secondo le aspettative. Il terzino olandese, arrivato dall'Inter la scorsa estate per 20 milioni di euro, sarebbe sempre più frustrato per il ruolo limitato che gli viene riservato da José Mourinho.

A riferirlo è il giornalista spagnolo Alberto Pereiro, intervenuto ai microfoni di Onda Cero. Secondo quanto raccontato, Federico Valverde viene sempre più spesso preferito a Dumfries nel ruolo di terzino destro, riducendo così lo spazio a disposizione dell'ex nerazzurro.

"Dumfries è un po' infastidito. Non è quello che gli era stato promesso", ha dichiarato Pereiro. Il giornalista sostiene che la dirigenza sportiva del Real avesse immaginato per l'olandese un ruolo più importante.