Autore del gol che ha aperto le marcature, l’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez commenta così a Inter TV la vittoria contro il Genoa: “Sono contento, facciamo il massimo per portare a casa punti. Oggi abbiamo attaccato bene l’area e siamo riusciti a vincere che è quello che conta sempre. Ho lavorato tanto mentre ero fermo per ritornare in campo in questo modo, quando riescono le cose che vuoi fare è tutto merito del lavoro. Anche quando sono fermo lavoro sempre, era una lesione dura, difficile, è stato come stare in gabbia. Ora dobbiamo stare tutti pronti, rispettando le scelte del mister. Dobbiamo cercare di lasciare sempre i punti dalla parte nostra perché è quello che conta”.