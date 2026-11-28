Ci sarà anche l'indisponibile Alessandro Bastoni, a San Siro, per stare vicino alla squadra in occasione di Inter-Genoa, in programma alle 20.45. Il difensore, che ha accusato un risentimento al quadricipite della coscia sinistra contro lo Stoccarda mercoledì scorso, dovrebbe restare ai box 3-4 settimane, con Cristian Chivu che spera di recuperarlo tra la gara di campionato contro il Lecce del 17 dicembre e la finale di Supercoppa italiana del 22 dicembre.