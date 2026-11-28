Nel post-partita di DAZN, ha parlato in casa nerazzurra il grande protagonista della sfida contro il Genoa, vale a dire Marcus Thuram: "L'esultanza strana? Era una battuta. Lautaro ci era mancato a tutti, è il nostro capitano e il nostro leader. Sappiamo l'importanza che riveste per la nostra squadra, contento sia tornato. La mia forma? Mi sento benissimo, mi alleno e siamo sereni. Diamo il massimo sempre. Il rigore? Lo decido io chi tira in base alle facce, chi è ansioso e chi no (scherza, ndr)".