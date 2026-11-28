Nel corso del postpartita del pareggio a reti bianche tra Venezia e Bologna, il tecnico rossoblù Raffaele Palladino ha reso merito alla squadra lagunare durante l'intervista a Sky Sport, evidenziando come sul campo del Penzo anche grandi squadre come Inter e Napoli abbiamo faticato: "Dobbiamo e possiamo fare meglio. Sicuramente questo è un campo ostico, dove tante squadre hanno faticato, vedi Napoli e Inter. Vanno dati anche ai meriti al Venezia, che ha fatto un ottimo primo tempo".