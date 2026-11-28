Decisivo con due parate sullo 0-0, Ivan Provedel commenta così, a caldo, la netta vittoria dell'Inter sul Genoa ai microfoni di Sky Sport: "La cosa più importante era vincere cercando di essere solidi, lo abbiamo fatto concedendo solo due occasioni. Se riusciamo a non subire gol, io sono ancora più contento", le parole del portiere nerazzurro.

E' stato facile rimanere fuori così a lungo?

"Io sono stato fermo tanti mesi per un intervento alla spalla, quando sono rientrato dovevo solo pensare a fare del mio meglio. Devo farmi trovare pronto quando il mister mi chiama in causa".