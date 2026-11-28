Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, analizza così a Inter TV il match vinto oggi per 4-0 contro il Genoa: “Buono l’atteggiamento, buono l’approccio, consapevoli che l’Inter ha sempre fatto bene nelle ultime gare. Abbiamo commesso qualche errore che poteva costarci caro, ma siamo stati bravi a tenere, ad aprire il risultato e ad andare a riposo sul 3-0. Stiamo cercando di dare continuità a quello che di buono stiamo costruendo, siamo consapevoli che siamo ancora a novembre, davanti si viaggia forte e chi c’è dietro insegue. Dobbiamo continuare a dare il massimo e restare in tutte le competizioni con obiettivi importanti”.