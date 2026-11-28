Eletto Panini Player of the Match di Inter-Genoa grazie alla sua doppietta, Marcus Thuram arriva con la statuetta in mano ai microfoni di Sky Sport per commentare quanto accaduto questa sera a San Siro:

Che importanza ha questa vittoria? È questa l’Inter?

“Sì, queste sono le partite che vogliamo fare specie in casa. Abbiamo cominciato bene, con la giusta voglia e maturità, e ci prendiamo questi tre punti”.

Hai fatto tanti gol, ti sei preso la squadra sulle spalle. Che momento di crescita è stato?

“Tutti si danno una mano quando Lautaro non c’è, lo abbiamo fatto anche stavolta”.

Quest’anno sembrano esserci avversarie diverse, cosa serve per rivincere? E cosa ha l’Inter di più delle altre?

“Questo non lo so, so che è difficile rivincere dopo una prima volta. Per questo dobbiamo allenarci bene e dare il massimo per vincere ad ogni partita”.